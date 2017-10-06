Саудовская Аравия надеется на консенсус с РФ по сделке ОПЕК+ до ноября

Саудовская Аравия надеется, что к ноябрю будет достигнут консенсус с Россией по сделке о сокращении нефтедобычи ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в ходе заседания российско-саудовского двустороннего комитета, сообщает ТАСС.

«Возвращаясь к нашему главному вопросу, я хочу подчеркнуть: та роль, которую Россия сыграла в заключении соглашения [стран] ОПЕК и не ОПЕК, и которое стабилизировало рынок, то решение, которое мы приняли в декабре и продлили в мае, я жду, что мы достигнем консенсуса в ближайшие недели к встрече в ноябре», — сказал он.

Покидая заседание, он заявил, что не уверен в том, что решение о продлении сделки после марта 2018 года удастся принять в ноябре.

«Мы не знаем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ сообщил в ходе международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», что продление сделки ОПЕК+ в 2018 году будет зависеть от ситуации на рынке.

Венское соглашение о сокращении добычи нефти, принятое странами ОПЕК и государствами, не входящими в объединение (ОПЕК+), было заключено в 2016 году и вступило в силу с 1 января 2017 года. В мае срок его действия продлили до конца I квартала 2018 года.