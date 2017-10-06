Бизнес-миссия РФ посетит Саудовскую Аравию в начале ноября

Делегация российских бизнесменов посетит Саудовскую Аравию 3 ноября для изучения возможности размещения производства в королевстве. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Денис Валентинович Мантуров (министр промышленности и торговли РФ. — Прим.) организовал большую группу, которая поедет в Саудовскую Аравию, соответственно, изучать, где российская промышленность могла бы быть полезной», — пояснил глава РФПИ.

По его словам, у российских предпринимателей появилась возможность локализовать свое производство в Саудовской Аравии в рамках программы Saudi Vision 2030, нацеленной на диверсификацию экономики королевства. «Там дешевая энергетика, большие рынки, и для многих наших индустриальных предприятий это интересно», — заметил Кирилл Дмитриев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что после подписания пакета документов на встрече президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда отношения двух стран выйдут на новый уровень.