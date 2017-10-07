Заседание группы «Россия — исламский мир» пройдет в Саудовской Аравии

Заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир», возглавляемой президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, пройдет в Саудовской Аравии.

По словам пресс-службы Минниханова, договоренность об этом была достигнута на встрече лидера республики с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

«В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках межгосударственных российско-саудовских отношений, вопросы ислама… Была затронута тема взаимодействия в рамках группы стратегического видения «Россия — исламский мир», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Кроме того, Рустам Минниханов предложил рассмотреть возможность проведения следующего заседания группы в Саудовской Аравии, к чему король отнесся благосклонно.

Ранее такие встречи группы в обновленном формате проходили в Москве и Грозном.

Напомним, что король Саудовской Аравии нанес визит в Россию и в четверг, 5 октября, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который назвал это знаковым событием.