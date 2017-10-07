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Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд стал обладателем звания почетного доктора МГИМО МИД РФ.

«Ученый совет принял единогласное решение о присвоении вам звания почетного доктора МГИМО за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами», — приводит слова ректора вуза Торкунов ТАСС.

Король в ответ выразил благодарность МГИМО и пошутил: «Теперь я могу называть себя доктором Сальманом?». Ректор МГИМО заверил монарха, что может. В торжественной церемонии приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, а также студенты и преподаватели вуза.

Напомним, король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл с государственным визитом в Россию 4 октября по приглашению президента Владимира Путина. Это первое посещение РФ правящим монархом Саудовской Аравии за всю историю существования двух государств.

Визит короля Саудовской Аравии в Россию
5 октября президент РФ Владимир Путин встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом. На фото: делегация из Саудовской Аравии в аэропорту Внуково-2
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
По итогам переговоров Владимира Путина и Сальмана Аль Сауда было заключено соглашение об исследовании и сотрудничестве России и Саудовской Аравии в космическом пространстве. На фото: президент РФ и король Саудовской Аравии во время встречи в Кремле
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Для короля Саудовской Аравии это первый в истории визит в Россию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
В общей сложности главами государств подписано 14 документов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Ранее Россия и Саудовская Аравия договорились создать совместную комиссию для сотрудничества в железнодорожной сфере и области технологий
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
На встрече Владимир Путин выразил уверенность, что визит короля Саудовской Аравии «послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных отношений»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш назвал визит короля Саудовской Аравии в Россию успехом всех арабских государств. Саудовский монарх и президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию на мировом нефтяном рынке, а также конфликт в Сирии. Кроме того, был подписан ряд ключевых соглашений о сотрудничестве.

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