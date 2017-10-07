Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд стал обладателем звания почетного доктора МГИМО МИД РФ.

«Ученый совет принял единогласное решение о присвоении вам звания почетного доктора МГИМО за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами», — приводит слова ректора вуза Торкунов ТАСС.

Король в ответ выразил благодарность МГИМО и пошутил: «Теперь я могу называть себя доктором Сальманом?». Ректор МГИМО заверил монарха, что может. В торжественной церемонии приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, а также студенты и преподаватели вуза.

Напомним, король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл с государственным визитом в Россию 4 октября по приглашению президента Владимира Путина. Это первое посещение РФ правящим монархом Саудовской Аравии за всю историю существования двух государств.

Ранее глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш назвал визит короля Саудовской Аравии в Россию успехом всех арабских государств. Саудовский монарх и президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию на мировом нефтяном рынке, а также конфликт в Сирии. Кроме того, был подписан ряд ключевых соглашений о сотрудничестве.