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Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Полевые командиры и главарь ИГ аш-Шишани уничтожены ВКС РФ в Сирии

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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ВКС России уничтожили влиятельных полевых командиров ИГ (организация запрещена в РФ), долгое время скрывавшихся в Ираке, в том числе выходца из Северного Кавказа Абу Омара аш-Шишани. Об этом сообщил 7 октября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГ, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани», — отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что борьба с террористами в Сирии будет продолжена.

О ликвидации гражданина Грузии Тархана Батирашвили, более известного как Абу Омар аш-Шишани, еще в начале марта сообщили военные США. В Пентагоне тогда заявили, что аш-Шишани был убит в районе города Эш-Шаддад в сирийской провинции Хасеке.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили в Сирии до 80 боевиков и командный пункт ИГ. За день до этого в министерстве рассказали о «черной дыре», из которой атакуют террористы в Сирии.

Благодаря участию российских военных в течение двух лет в Сирии подконтрольную ИГ территорию удалось сократить с 90 до 10%.

Видео удара появилось на сайте РЕН ТВ. 

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