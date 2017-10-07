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МиГ-31 уничтожили вертолеты «противника» на учениях под Астраханью

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 приняли участие в учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Они отработали уничтожение вертолетов и беспилотных летательных аппаратов «противника» на различных высотах. При этом использовались управляемые ракеты Р-73 типа «воздух–воздух».

Для того чтобы имитировать воздушные цели, военные задействовали парашютные мишени М-6. 

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, зачем проводились учения «Запад-2017». Он также напомнил, что некоторые официальные лица даже называли учения «прелюдией к захвату чужих территорий».

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