МиГ-31 уничтожили вертолеты «противника» на учениях под Астраханью

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 приняли участие в учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Они отработали уничтожение вертолетов и беспилотных летательных аппаратов «противника» на различных высотах. При этом использовались управляемые ракеты Р-73 типа «воздух–воздух».

Для того чтобы имитировать воздушные цели, военные задействовали парашютные мишени М-6.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, зачем проводились учения «Запад-2017». Он также напомнил, что некоторые официальные лица даже называли учения «прелюдией к захвату чужих территорий».