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Стрелявший в Лас-Вегасе жаловался на громкую музыку за сутки до атаки

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Фото: REUTERS/Chris Wattie
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Американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе из окна гостиничного номера, незадолго до атаки жаловался служащим отеля Mandalay Bay на громкую музыку в соседнем номере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

По словам источников телеканала, злоумышленник дважды звонил по телефону работникам гостиницы за сутки до нападения. Персонал отреагировал на жалобы — Альберт Гарсон, сосед снизу, сначала убавил громкость, а после и вовсе выключил музыку.

Также источники заявляют, что Пэддок однажды был резок в общении со служащими гостиницы. Подруга стрелка Мэрилу Дэнли сообщила во время допросов, что была обеспокоена психическим состоянием 64-летнего Пэддока.

1 октября Пэддок открыл стрельбу по посетителям музыкального фестиваля. Жертвами атаки стали 58 человек, более 500 были ранены. Злоумышленник застрелился до приезда полиции, мотивы его действий до сих пор неизвестны. Власти проверяют версии организации им других атак, в том числе подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля. Позже стало известно, что в гараже отеля он оставил заминированный автомобиль. Также у злоумышленника были найдены 47 единиц оружия, патроны и взрывчатка. Кроме того, Пэддок неоднократно бывал в странах Ближнего Востока.

Подробнее о трагедии в Лас-Вегасе читайте в подборке портала iz.ru.

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