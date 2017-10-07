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Слушания по «Лаборатории Касперского» назначены на 25 октября

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Комитет палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям проведет слушания по компании «Лаборатория Касперского» 25 октября. Об этом сообщил представитель комитета.

«Да, мы можем подтвердить, что комитет проведет слушания 25 октября. Состав приглашенных участников пока еще уточняется», — цитирует ТАСС представителя.

13 сентября Министерство внутренней безопасности США распространило директиву, согласно которой все американские министерства и агентства должны отказаться от пользования продуктами «Касперского». Власти США объяснили это тем, что подозревают некоторых сотрудников «Лаборатории» в связях с российской разведкой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия американских властей политизированными, а в самой «Лаборатории Касперского» обвинения в кибершпионаже считают необоснованными и бездоказательными.

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