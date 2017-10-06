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В «Лаборатории Касперского» ответили на обвинения в кибершпионаже

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Фото: Global Look Press/Kaspersky.ru
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Вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарёв назвал обвинения в кибершпионаже со стороны американских СМИ необоснованными и бездоказательными. Об этом сообщает RT.

Ранее издания The Washington Post и The Wall Street Journal заявили, что при краже данных Агентства национальной безопасности (АНБ) США хакеры якобы использовали программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Об этом газетам сообщили анонимные источники.

«К сожалению, в этих публикациях в очередной раз не приводится никаких фактов, никаких доказательств. Поэтому мы глубоко разочарованы, что достаточно уважаемые СМИ опускаются до ссылок на анонимные источники и бездоказательно публикуют такие важные новости», –– сказал Шингарёв.

Он подчеркнул, что компания не будет официально отвечать на голословные обвинения, так как издания не сослались ни на одно официальное государственное ведомство и не привели фактов.

«Если бы нас обвиняли аргументированно, мы могли бы спорить и вести диалог, но когда приводятся ссылки на анонимные источники и отсутствуют факты, с этим сложно всерьез спорить», –– добавил вице-президент компании.

Ранее глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что компания технически не обладает возможностью кибершпионажа. Однако американский сенат одобрил запрет программного обеспечения компании в государственных учреждениях США.

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