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Режим ЧС введен в районе Башкирии из-за вспышки ящура

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Фото: ТАСС/Саяпин Владимир
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Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за вспышки вируса ящура, сообщает ИА «Башинформ».

Карантин был установлен в населенных пунктах Урмекеево и Ермухаметово. Ведущие из них дороги были перекрыты.

Как сообщил агентству начальник отдела государственного ветеринарного надзора Линар Зиганшин, очаг заражения удалось локализовать.

«Для проверки въезжающих и выезжающих выставлены посты, проводится дезинфекция транспорта. Ведется работа с населением сотрудниками ветеринарной службы, Россельхознадзора, МЧС и полиции», — пояснил представитель ветеринарного надзора.

В рамках борьбы с опасным заболеваниям подлежат изъятию около 300–400 голов крупного и мелкого рогатого скота. Специалисты также советуют местным жителям внимательнее относиться к покупкам продуктов животного происхождения.

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