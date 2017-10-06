Режим ЧС введен в районе Башкирии из-за вспышки ящура

Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за вспышки вируса ящура, сообщает ИА «Башинформ».

Карантин был установлен в населенных пунктах Урмекеево и Ермухаметово. Ведущие из них дороги были перекрыты.

Как сообщил агентству начальник отдела государственного ветеринарного надзора Линар Зиганшин, очаг заражения удалось локализовать.

«Для проверки въезжающих и выезжающих выставлены посты, проводится дезинфекция транспорта. Ведется работа с населением сотрудниками ветеринарной службы, Россельхознадзора, МЧС и полиции», — пояснил представитель ветеринарного надзора.

В рамках борьбы с опасным заболеваниям подлежат изъятию около 300–400 голов крупного и мелкого рогатого скота. Специалисты также советуют местным жителям внимательнее относиться к покупкам продуктов животного происхождения.