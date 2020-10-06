История в датах: 6 октября

6 октября 1977 состоялся первый полет советского реактивного истребителя МиГ-29. Серийное производство самолета началось в 1982-м, а первые истребители Военно-воздушные силы страны получили спустя год. На фото: МиГ-29 во время выполнения задачи, поставленной в ходе совместных тактических учений 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа