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История в датах: 6 октября

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
6 октября 1977 состоялся первый полет советского реактивного истребителя МиГ-29. Серийное производство самолета началось в 1982-м, а первые истребители Военно-воздушные силы страны получили спустя год. На фото: МиГ-29 во время выполнения задачи, поставленной в ходе совместных тактических учений 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа
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Фото: Global Look Press
6 октября 1927 года началась эра звукового кино. Премьера фильма «Певец джаза» состоялась в Нью-Йорке в кинотеатре на Таймс-сквер. На фото: зрители перед премьерой фильма
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Фото: Getty Images/Justin Sullivan
6 октября 2010 года была выпущена соцсеть Instagram. Через два года компанию приобрела Facebook, заплатив в общей сложности $1 млрд. На фото: пресс-конференция, посвященная обновлению соцсети в 2013 году
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