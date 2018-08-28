История в датах: 28 августа

28 августа 1851 года было открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой. Первыми дорогу проверили военные, а спустя два дня по железнодорожным путям проехал царский поезд. На фото: машинисты на одной из железнодорожных станций в Российской империи, 1903 год
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Фото: commons.wikimedia.org
28 августа 1988 года над авиабазой Рамштайн в Германии во время авиашоу Flugtag’88 произошла крупная авиакатастрофа. В результате столкновения один из самолетов рухнул на землю: 70 человек, включая пилотов, погибли, свыше 300 получили ранения разной степени тяжести. На фото: мемориал на месте трагедии
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Фото: Getty Images/Agence France Presse
28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую речь «У меня есть мечта» во время марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. Выступление правозащитника, призывавшего к равенству в американском обществе, признано классикой ораторского искусства. На фото: Мартин Лютер Кинг во время легендарного выступления
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Фото: Getty Images/Historical
28 августа 1937 года назад японский предприниматель Киитиро Тоеда учредил компанию Toyota. Изначально Киитиро и его отец Сакити Тоеда занимались выпуском ткацких станков, однако позже компания стала специализироваться на производстве автомобилей. На фото: девушка на пассажирском сиденье новой модели автомобиля Toyota в 1947 году
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