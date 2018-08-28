История в датах: 28 августа

28 августа 1851 года было открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой. Первыми дорогу проверили военные, а спустя два дня по железнодорожным путям проехал царский поезд. На фото: машинисты на одной из железнодорожных станций в Российской империи, 1903 год