История в датах: 26 августа

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
26 августа 1723 года в Петергофе был пущен комплекс фонтанов, вскоре ставших знаменитыми. К созданию этого комплекса Петр I привлек лучших российских и зарубежных специалистов. Уникальность фонтанов заключается в том, что все они работают без насосов благодаря особому рельефу местности. На фото: фонтаны Петергофа в 2017 году
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Фото: Getty Images/Science & Society Picture Library
26 августа 1768 года свое первое кругосветное плавание начал британский моряк Джеймс Кук. Его корабль «Индевор» вышел из порта Плимут, а в апреле 1769 года достиг берегов Таити. На фото: гравюра, изображающая «Индевор» у побережья Новой Голландии (ныне — Австралия) во время первого кругосветного плавания
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Фото: Global Look Press/Sergey Frolov
26 августа 1728 года Витус Беринг во время Первой Камчатской экспедиции, начавшейся еще в 1725 году, открыл Берингов пролив, разделяющий Азию и Америку. На фото: памятник Витусу Берингу, Командорские острова
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Фото: Getty Images/FPG
26 августа 1907 года легендарный иллюзионист Гарри Гудини совершил один из своих самых известных трюков — Гудини заковали в цепи и на глазах у зрителей бросили в реку, однако фокусник всплыл спустя 57 секунд, освободившись от оков. На фото: иллюзионист повторяет свой трюк в 1912 году в Нью-Йорке
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