История в датах: 26 августа

26 августа 1723 года в Петергофе был пущен комплекс фонтанов, вскоре ставших знаменитыми. К созданию этого комплекса Петр I привлек лучших российских и зарубежных специалистов. Уникальность фонтанов заключается в том, что все они работают без насосов благодаря особому рельефу местности. На фото: фонтаны Петергофа в 2017 году