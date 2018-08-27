История в датах: 27 августа

27 августа ежегодно отмечается День российского кино. В этот день в 1919 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела в стране. На фото: Сергей Эйзенштейн на съемках фильма «Старое и новое» в 1926 году
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Фото: ТАСС/Олег Булдаков
27 августа 2000 года произошел сильнейший пожар на Останкинской телебашне. В результате возгорания погибли три человека, вещание большинства российских телеканалов на Москву и Московскую область было приостановлено. На фото: вертолет пожарной охраны во время тушения
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Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
27 августа 1896 года родилась актриса, народная артистка СССР Фаина Раневская. Она исполнила множество незабываемых ролей в кино и театре, а остроумные шутки и высказывания актрисы стали крылатыми. На фото: Фаина Раневская в 1967 году
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Фото: Getty Images/Peter Carrette Archive
27 августа 1955 года в Великобритании увидело свет первое издание Книги рекордов Гиннесса, сразу ставшей бестселлером. На фото: рекорд 2007 года — на австралийском пляже Бонди Бич собрались сразу 1010 девушек в бикини, что было признано самой массовой фотосессией в купальниках
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