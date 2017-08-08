В Якутии сотрудники экстренных служб ищут троих пропавших членов экипажа теплохода «Путейский-124». Судовая шлюпка судна перевернулась вечером 6 августа на 161 км реки Вилюй в Кобяйском районе республики.

На борту теплохода находились четыре члена экипажа. Один из них смог самостоятельно выбраться на берег. Сообщается, что все они были без спасательных жилетов.

В поисковых пропавших людей участвуют 27 человек и задействовано девять единиц техники. За сутки три бригады обследовали более 15 кв. км акватории реки Вилюй и 7 км береговой линии.