Причиной ухода телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала» мог стать декретный отпуск. Об этом сообщил журнал Elle со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, конфликт Малахова с руководством «Первого канала» возник именно из-за отпуска по уходу за ребенком, который телеведущий хотел взять, так как его супруга Наталья Шкулева находится на поздних сроках беременности.

Как пишет Elle, новый продюсер программы «Пусть говорят» попросила Малахова определиться, «кто он — телеведущий или няня». После этого Малахов написал заявление об увольнении, посчитав подобный подход руководства «циничным и неприемлемым».

Ранее СМИ сообщили, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК, а его место может занять телеведущий Дмитрий Шепелев. В пресс-службе «Первого» отказались комментировать данную информацию. Представители ВГТРК отметили, что в настоящий момент переход ведущего невозможен.

«У нас в отпуске всё руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — заявил представитель пресс-службы ВГТРК.

Андрей Малахов работал на «Первом канале» с 1990-х годов. Изначально Малахов был автором рубрики «Стиль» в программе «Утро». Позже он вел программы «Доброе утро», «Большая стирка», «Пять вечеров», «Сегодня вечером» и «Пусть говорят».