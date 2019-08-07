История в датах: 7 августа

7 августа 1803 года на кораблях «Надежда» и «Нева» началось первое русское кругосветное путешествие. Плавание длилось 3 года и 12 дней. За это время суда прошли Тихий океан, побывали в Японии, Китае, на Аляске, Камчатке и Сахалине. На фото: шлюпка «Нева» в гавани святого Павла на острове Кадьяк. Гравюра по рисунку Ю.Ф. Лисянского