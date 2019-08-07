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История в датах: 7 августа

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Фото: Getty Images/De Agostini Picture Library
7 августа 1803 года на кораблях «Надежда» и «Нева» началось первое русское кругосветное путешествие. Плавание длилось 3 года и 12 дней. За это время суда прошли Тихий океан, побывали в Японии, Китае, на Аляске, Камчатке и Сахалине. На фото: шлюпка «Нева» в гавани святого Павла на острове Кадьяк. Гравюра по рисунку Ю.Ф. Лисянского
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
7 августа 1947 года родилась София Ротару. В 2002 году указом президента РФ певица была награждена орденом Почета за вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление российско-украинских культурных связей. На фото: София Ротару во время выступления на Международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку 28 июля 2017 года
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Фото: ТАСС
7 августа 1932 года был подписан так называемый «Закон о трех колосках», принятый по инициативе Сталина. Согласно документу, расхитители государственного, колхозного и кооперативного имущества приговаривались к расстрелу с конфискацией имущества или десяти годам тюрьмы. На фото: раскулачивание крестьян в селе Удачном Донецкой области в 1931 году
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Фото: Getty Images/David Levenson
7 августа 1840 года в Англии запретили использовать детей в качестве трубочистов. Маленький рост и хрупкое телосложение позволяли юным работникам проникать в самые узкие трубы
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