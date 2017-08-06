6 августа отмечаются День железнодорожника и День железнодорожных войск России. Первый праздник учредили в 1896 году. Он был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог, и праздновался в июле. Однако впоследствии дату несколько раз меняли, сейчас это первое воскресенье августа. День железнодорожных войск России установлен в 1996 году. Праздник приурочен к дню образования военизированных подразделений, которые в 1851 году охраняли железную дорогу Санкт-Петербург — Москва