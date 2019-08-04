История в датах: 4 августа

4 августа отмечается память равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. Согласно евангельскому тексту, христианская святая следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой увидевшей Воскресшего Иисуса
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4 августа 1997 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ, в соответствии с которым год спустя была проведена деноминация рубля. С 1 января один новый рубль равнялся 1 тыс. старых
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Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
4 августа 1909 года в Москве открылось трамвайное депо имени Петра Апакова — старейшее из действующих в России. Сейчас оно обслуживает трамвайные маршруты Центрального, Южного и Юго-Западного округов Москвы
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Фото: flickr.com/Gage Skidmore
4 августа 1961 года родился 44-й президент США Барак Обама. Обама руководил страной два срока, с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го
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