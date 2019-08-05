История в датах: 5 августа

5 августа 1941 года началась оборона Одессы, в которой участвовали 100 тыс. человек. Осада длилась 73 дня. В ходе боевых действий были убиты 160 тыс. военнослужащих противника. Со стороны СССР погибли 16 тыс. человек, около 25 тыс. были ранены