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История в датах: 5 августа

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Фото: ТАСС
5 августа 1941 года началась оборона Одессы, в которой участвовали 100 тыс. человек. Осада длилась 73 дня. В ходе боевых действий были убиты 160 тыс. военнослужащих противника. Со стороны СССР погибли 16 тыс. человек, около 25 тыс. были ранены
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Фото: РИА Новости
5 августа 1963 года СССР, США и Великобритания подписали договор о запрете испытаний ядерного оружия в трех средах: в атмосфере, в космическом пространстве и под водой
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Фото: ТАСС/Владимир Родионов
5 августа 1994 года были установлены официальные символы президентской власти. Штандарт и знак передаются избранному главе государства во время процедуры вступления в должность
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
5 августа — Международный день светофора. Это неофициальный праздник, приуроченный к дате установки в американском Кливленде в 1914 году самого раннего аналога современных автоматических светофоров
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