Ровно 80 лет назад была образована местная противовоздушная оборона Москвы. Во время Великой Отечественной войны усилиями МПВО в столице было обезврежено множество зажигательных бомб, ликвидировано 700 крупных пожаров и расчищено более тысячи запалов. На фото: радиолокационная станция в Подмосковье