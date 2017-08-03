История в датах: 3 августа
Основание противовоздушной обороны Москвы, первая экспедиция Христофора Колумба и другие события
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Ровно 80 лет назад была образована местная противовоздушная оборона Москвы. Во время Великой Отечественной войны усилиями МПВО в столице было обезврежено множество зажигательных бомб, ликвидировано 700 крупных пожаров и расчищено более тысячи запалов. На фото: радиолокационная станция в Подмосковье
3 августа 1492 года началась первая экспедиция Христофора Колумба. Мореплаватель надеялся открыть кратчайший путь из Европы в Индию. Экспедиция Колумба пересекла Атлантический океан и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Этот день и считается днем открытия Америки
Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
3 августа 1959 года открылся I Московский Международный кинофестиваль. Технически первый смотр прошел в 1935 году, однако регулярный характер он приобрел именно в 1959-м. На фото: советские киноартисты Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук беседуют с югославским режиссером Д. Малышевым
Фото: common.wikimedia.com
3 августа 1778 года в Милане был открыт оперный театр «Ла Скала». С тех пор здание театра неоднократно реставрировалось. В последний раз его ремонтировали в начале 2000-х под руководством швейцарского архитектора Марио Ботта
3 августа 1958 года атомная подлодка «Наутилус» впервые в истории достигла Северного полюса под водой. Первая попытка была произведена годом ранее, однако судно наткнулось на дрейфующую льдину и было вынуждено повернуть назад
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