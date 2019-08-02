История в датах: 2 августа

2 августа в России отмечается День ВДВ. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые десантировалось на парашютах подразделение из 12 человек
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
2 августа 2007 года батискафы «Мир-1» и «Мир-2» впервые погрузились на дно Северного Ледовитого океана. Исследования они проводили на глубине 4,3 км
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Фото: common.wikimedia.org
2 августа 1964 года произошел Тонкинский инцидент, после которого США вступили в войну во Вьетнаме. В этот день к американскому эсминцу «Мэддокс» приблизились три северовьетнамских торпедных катера. По версии вьетнамцев, корабль США открыл огонь первым. Американцы же утверждают, что торпедные пуски произвели по ним
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Фото: TASS/AP/Diether Endlicher
2 августа 1990 года иракская армия, насчитывавшая 88 тыс. солдат и 690 танков, вторглась на территорию Кувейта. Этот конфликт привел к войне в Персидском заливе
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