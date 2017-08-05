Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело по факту убийства генерального директора московского океанариума Андрея Чернова. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как стало известно ранее, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории района Филевский парк тело мужчины с огнестрельными ранениями, позже была установлена личность убитого, им оказался гендиректор столичного океанариума, расположенного в развлекательном центре «Крокус-Сити».

По версии следствия, утром 4 августа в Суворовском парке на западе Москве неизвестный совершил «не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в одного из учредителей и генерального директора океанариума.

«От полученных ранений потерпевший 1964 года рождения скончался на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе СК РФ.

В пресс-службе ведомства также отметили, что следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».