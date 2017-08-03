Полицейские в Алтайском крае раскрыли необычное ограбление, которое произошло 26 июня в селе Хабары. Днем к местной жительнице на улице подбежал мужчина и вырвал из рук сумку и пакет, в которых находилось 300 тыс. рублей. Лицо грабителя закрывали медицинская маска и чулок.

Женщина стала звать на помощь, на ее крики откликнулся проезжавший мимо на автомобиле мужчина. Он вышел из салона и попытался поймать разбойника. Тот бросил сумку и пакет, зашел в реку, переплыл ее, не снимая маски и чулка, и скрылся.

Как пишет altapress.ru, после этого было возбуждено уголовное дело. В результате в Хабарском районе был задержан 25-летний гражданин, ранее судимый за грабеж, мошенничество и кражу. Он дал признательные показания и рассказал, что нападение на женщину было спланировано заранее. Подозреваемому грозит четыре года лишения свободы.