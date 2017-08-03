Московские власти предложили новый вариант расселения в рамках программы реновации.

Мэрия готова предоставить жильцам сносимых домов возможность переехать в квартиры большей площади без доплаты. При этом новое жилище будет находиться в более дешевом районе в пределах округа, сообщает «Коммерсант».

Ранее власти анонсировали вариант, когда собственники ветхих домов смогут переехать в квартиры большей площади в своем районе с доплатой, воспользовавшись льготными условиями по ипотеке.

По данным источника газеты в столичной мэрии, этот вариант также остается в повестке обсуждения чиновников.

По словам собеседника издания, сейчас идут консультации с АИЖК и крупными банками на предмет создания специальных ипотечных продуктов для переселенцев.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что помимо пятиэтажек в программу реновации вошли двух- и трехэтажные дома, а также порядка ста девятиэтажек.

Во вторник мэрия опубликовала окончательный список программы реновации, в который попали 5144 дома.