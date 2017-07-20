Членам Коммунистической партии Китая велели отказаться от собственных религиозных убеждений, так как это противоречит идеологии партии, передает официальное издание ЦК КПК — журнал «Цюши».

«Члены партии не должны иметь религиозных верований, это красная черта для всех партийцев. Они должны быть убежденными марксистами-атеистами, подчиняться правилам партии и следовать ее идеологии. Искать ценность в религии запрещено», — заявил глава госуправления по делам религии КНР Ван Цзаоань. Как отмечает «Лента.ру», ослушавшихся партийцев ждет наказание.