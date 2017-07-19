Генеральный директор группы «Кронштадт» Армен Исаакян заявил в ходе презентации российского беспилотника «Орион» на авиасалоне МАКС-2017, что экспортная версия этого аппарата будет обладать ударными функциями.

По словам гендиректора группы, в настоящий момент ведется модернизация комплекса, работы ведутся в опережающем режиме.

«Деталей мы рассказывать не можем, но в следующей версии экспортного облика мы планируем поставить такие функции», — заявил Исаакян в ответ на вопрос, будет ли новый аппарат обладать ударными функциями.

По словам гендиректора, «Орион-Э» (экспортная версия) уже готов к серийному производству, ведется работа про продвижению аппарата на зарубежные рынки по линии «Рособоронэкспорта». В компании планируют занять свою нишу на рынке беспилотных летательных аппаратов.

Заместитель гендиректора «Кронштадта» Николай Долженков сообщил, что группа планирует также построить тяжелые беспилотники массой 5 т и 7 т, они будут обладать возможностью вертикального взлета.