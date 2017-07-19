Генсек международной правозащитной организации Amnesty International Салил Шетти призвал власти Украины расследовать убийство журналиста Павла Шеремета.

«Спустя год после того, как журналист Павел Шеремет был убит с помощью заложенной в его автомобиль взрывчатки, справедливость так и не восторжествовала. Расследуйте, кто убил Шеремета», — написал Шетти в Twitter.

#Ukraine: one year after journalist Pavel Sheremet was killed by a bomb in his car and still no justice. Investigate #WhoKilledSheremet! pic.twitter.com/7q5lOqSPpf — Salil Shetty (@SalilShetty) July 19, 2017

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, принадлежащего Алене Притуле, в котором он ехал на работу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Глава МВД Украины Арсен Аваков и его зам Вадим Троян заявили позднее, что за убийством Шеремета якобы стоит Россия.