Amnesty International требует расследовать убийство Шеремета
Генсек международной правозащитной организации Amnesty International Салил Шетти призвал власти Украины расследовать убийство журналиста Павла Шеремета.
«Спустя год после того, как журналист Павел Шеремет был убит с помощью заложенной в его автомобиль взрывчатки, справедливость так и не восторжествовала. Расследуйте, кто убил Шеремета», — написал Шетти в Twitter.
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, принадлежащего Алене Притуле, в котором он ехал на работу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Глава МВД Украины Арсен Аваков и его зам Вадим Троян заявили позднее, что за убийством Шеремета якобы стоит Россия.