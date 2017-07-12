Рейтинговое агентство S&P сообщило о понижении долгосрочных кредитных рейтингов Венесуэлы в иностранной и национальной валютах с CCC до CCC-. Прогноз по рейтингу — «негативный». Об этом пишет «Прайм».

«Понижение рейтингов отражает продолжающееся ухудшение экономических условий, возрастающую политическую напряженность», — говорится в сообщении S&P.

Также в агентстве отмечают, что экономическая политика страны всё еще остается неравномерной на фоне высокой инфляции.