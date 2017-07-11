Сотрудник полиции, который расстрелял автомобиль с бывшей женой и тестем на трассе Ростов–Таганрог 11 июля, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Об этом вечером во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Мужчина проходил службу в тыловом подразделении областного ГУ МВД России. Сообщается, что после проведения служебной проверки будут привлечены к дисциплинарной ответственности также его прямые и непосредственные руководители, вплоть до увольнения.

Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что на трассе Ростов–Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан, женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован.

В ходе проведения операции «Сирена» в течение менее чем двух часов подозреваемый был задержан. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.