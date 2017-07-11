Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю в Ростовской области, в результате погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщила официальный представитель регионального главка МВД Наталья Устименко.

«В полицию поступило сообщение о том, что на трассе Ростов–Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, от полученных ранений во время нападения девушка скончалась на месте, мужчина был доставлен в больницу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты СК и сотрудники полиции, ведется поиск нападавшего.