Мужчина, открывший стрельбу по автомобилю и его пассажирам в Ростовской области, был задержан. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Нападавшим оказался сотрудник правоохранительных органов, пассажирами автомобиля были его бывшая жена и тесть, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что неизвестный расстрелял автомобиль на трассе Ростов–Таганрог, в котором находились двое человек. От полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчину доставили в больницу.