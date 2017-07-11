Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности разработает нормативно-правовой акт о порядке выплаты компенсации за использование личного автомобиля в случаях, когда сенаторы отказываются от служебного транспорта. Как рассказал «Известиям» заместитель председателя комитета Владимир Полетаев, документ может быть подготовлен уже в сентябре текущего года, однако он вступит в силу не ранее 2018 года. Аналогичные нормы уже действуют для федеральных чиновников, однако для них размер компенсации за отказ от служебной машины не превышает 3 тыс. рублей в месяц.

Вопрос о монетизации транспортных расходов в связи с отказом от использования служебного автомобиля на заседании комитета СФ по регламенту подняла 11 июля член СФ от Республики Тыва Людмила Нарусова. В своем обращении сенатор отказалась от эксплуатации предоставленного ей Ford Mondeo и просила выделить ей компенсацию за использование личного транспорта.

Право сенатора на компенсацию расходов на личный автомобиль при отказе от служебного предусмотрено законом о статусе члена СФ. Однако до настоящего момента у членов палаты не было необходимости в такого рода нормативно-правовом акте, констатировал Владимир Полетаев. Подобное постановление было принято в Госдуме, однако, как заверил членов комитета начальник транспортного управления управделами президента (УПД) РФ Анатолий Тюков, пока еще ни один парламентарий не обращался за такой компенсацией.

С 2013 года действует постановление правительства РФ о компенсации за использование федеральными гражданскими служащими личного автотранспорта. Согласно документу, предельные размеры месячной компенсации составляют от 2400 до 3000 рублей в зависимости от объема двигателя машины или 1200 рублей за использование мотоцикла. В постановлении правительства отмечается, что возмещение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами (счетами, квитанциями, кассовыми чеками и др.). Такая выплата производится чиновнику раз в месяц за истекший период на основании акта федерального государственного органа, в котором определены размеры компенсации и возмещения расходов.

Зампред комитета СФ по регламенту пообещал, что сенаторы при разработке нормативного документа учтут этот опыт. Кроме того, по словам Полетаева, при отказе одного сенатора от служебного автомобиля могут возникать накладки.

— Например, если предшественник откажется от служебного автомобиля и будет ежемесячно получать компенсацию за использование личной машины, то в этом случае его сменщику в верхней палате парламента получить положенный законом автомобиль будет сложно, — сказал сенатор, пояснив, что машина просто не будет числиться за СФ. Чтобы снова «приписать» автомобиль, придется в каждом случае ждать следующего бюджетного года.

Владимир Полетаев сообщил, что в любом случае исполнить этот нормативный акт можно будет не раньше чем в рамках бюджета на 2018 год.

По данным транспортного управления УПД, на сегодняшний день Советом Федерации используется 243 служебных автомобиля. 182 из них эксплуатируются с 1 января, на их обеспечение из бюджета выделено 453,8 млн рублей. С 1 февраля СФ получил дополнительно 61 автомобиль и 147,4 млн рублей на обслуживание этих машин.