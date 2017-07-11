Специалисты завершили работы по отсыпке песком футбольного поля на стадионе «Ростов Арена», который примет матчи чемпионата мира 2018 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На сегодняшний день готовность поля составляет 76%. Это предзаключительный этап устройства поля. В разрезе футбольное поле напоминает слоеный пирог. В ближайшее специалисты проведут работы по укладке грунта, а затем — травяного покрытия, передает RostovGazeta.

Напомним, по состоянию на март текущего года строительство спортивного объекта было завершено на 75%, стадион занял первое место по объему выполненных работ и готовности среди строящихся объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Стадион «Ростов Арена» возводят к чемпионату мира по футболу, который пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Будущий стадион рассчитан на 45 тыс. мест. На строительство спортивного сооружения было выделено порядка 18,7 млрд рублей. Окончательный срок завершения строительных работ по контракту — 25 декабря 2017 года.