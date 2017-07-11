США распространили проект резолюции, расширяющий санкции против КНДР
Власти США распространили в СБ ОНН проект резолюции, который подразумевает введение новых санкций в отношении КНДР в связи с предполагаемым испытанием межконтинентальной ракеты. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух дипломатов.
Уточняется, что документ распространили среди постоянных членов Совета Безопасности — России, КНР, Великобритании и Франции.
КНДР запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция.