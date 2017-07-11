Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу присутствовали на торжественном приеме в честь успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Торжество прошло в ресторане Мокран, сообщило Центральное телеграфное агентство во вторник, 11 июля.

«Ким Чен Ын обошел почетный караул сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабоче-крестьянского красного ополчения», — говорится в сообщении.

КНДР 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Высота полета по навесной траектории оценивалось местными властями в 2802 км. В Минобороны России позже сообщили, что дальность полета — 933 км.