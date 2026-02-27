Реклама
Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля во Фрязино

Фото: СК РФ
Подозреваемый фигурант, который взорвал автомобиль с мужчиной внутри в подмосковном Фрязино недалеко от железнодорожного переезда, был задержан. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«По результатам отработки круга лиц, с кем у потерпевшего имелись конфликты, установлен житель Фрязино, причастный к совершенному преступлению. Мужчина задержан на территории Ростовской области», — говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, взрывное устройство на дно автомобиля пострадавшего было прикреплено мужчиной в ночные часы накануне инцидента. Кроме этого, двумя неделями ранее этот же человек совершил порчу колес транспортного средства.

Отмечается, что в ходе осмотра были изъяты видео с камер наружного наблюдения, пластиковые и металлические части автомобиля для производства взрывотехнической экспертизы.

По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Подготовка к преступлению», «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ»). В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются.

Взрыв автомобиля ДПС на северо-востоке Москвы. Что известно

В Следственном комитете России по Московской области 10 февраля сообщили о произошедшем взрыве внутри автомобиля. По данным источника «Известий», взрыв произошел в автомобиле Nissan Patrol. СК также уточнил, что пострадавший получил осколочное ранение голени, его госпитализировали.

Как отметила корреспондент «Известий» Елена Хмура, водитель автомобиля, который подорвался на железнодорожном переезде, не доехал всего несколько метров до автодороги, где обычно бывает оживленное движение. Сам мужчина рассказал «Известиям», что его смутило отверстие под водительским сидением. Через некоторое время, по его словам, произошел взрыв. Пострадавший также отметил, что у него могут быть враги.

