Трех молодых людей осудили в Воронеже за диверсии на ж/д путях

Трое молодых людей были осуждены в Воронеже за поджог на железнодорожных путях и госизмену. Об этом 27 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Решением Воронежского областного суда за диверсию и государственную измену осуждены жители города Воронежа Иванов Артем Алексеевич, 2006 года рождения, Баскаков Андрей Алексеевич, 2005 года рождения, и Фурсова Валерия Евгеньевна, 2007 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Иванов установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданиям в областном центре наносил дискредитирующие надписи, а также осуществил пробную закладку муляжа взрывного устройства на ж/д путях. Позже он под руководством куратора нашел двух пособников для осуществления поджога.

В отношении Иванова избрана мера пресечения в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Фурсовой и Баскакову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и 12 лет колонии строго режима с тремя первыми годами в тюрьме соответственно.

Верховный суд (ВС) Республики Татарстан 25 февраля приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы, за госизмену и предпринятую им попытку совершить поджог объекта оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что лицо, о котором идет речь, в период с 2023 по 2024 год занималось шпионажем и содействием иностранной организации, проходило обучение в интересах двух проукраинских иностранных организаций по совершению диверсионной деятельности в РФ.

