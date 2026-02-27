Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах

Президент России Владимир Путин поручил смягчить требования к использованию операторами беспилотников в личных нуждах. Соответствующий документ 26 февраля размещен на официальном сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы <...> об устранении избыточных требований о наличии у операторов беспилотных воздушных судов сертификата эксплуатанта в случае выполнения ими авиационных работ для собственных нужд», — говорится в тексте поручения.

Отмечается, что ответственным за поручением назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, а доклад о выполнении поручения предоставить до 30 апреля этого года.

Минобороны России 21 января сообщило, что в стране на пунктах отбора на военную службу по контракту была проведена работа по комплектованию войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Уточнялось, что отбирались граждане на должности операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инженеров, техников и другие специальности. В первую очередь обращали внимание на аналитические способности гражданина, умение пользоваться компьютером и развитые вестибулярный аппарат и мелкую моторику рук.

