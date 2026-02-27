Реклама
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей

ТАСС: ГП РФ потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Генеральная прокуратура (ГП) РФ подала иск против экс-заместителя министра внутренних дел Республики Дагестан Руфата Исмаилова с призывом изъять у него имущество на 533 млн рублей. Об этом 27 февраля сообщил источник в правоохранительных органах.

«Установлено наличие имущества общей стоимостью 533 674 459 рублей, что многократно превышает сумму его (Исмаилова. — Ред.) дохода за 2010–2022 годы», — сказал он ТАСС.

По информации собеседника агентства, в обозначенный выше период у фигуранта был задекларирован доход в размере 19,6 млн рублей, а у его супруги — 3,3 млн рублей. Полученные Исмаиловым средства сформировывались зарплатой, пенсией, выплачиваемой ему как участнику боевых действий, детскими пособиями и процентами, начисляемыми по банковским вкладам.

Требование ГП поступило в столичный Дорогомиловский суд Москвы. В своем постановлении ведомство потребовало обратить в доход государства изъятую у бывшего замглавы МВД Дагестана квартиру, восемь дорогостоящих наручных часов стоимостью от 51 тыс. до 1 млн рублей, а также серебряную пару чайных сервизов на шесть персон и 30 рюмок, изготовленных из этого же металла.

Эти же меры необходимо, как подчеркивается, распространить на драгоценные украшения, восемь земельных участков, шесть иномарок, пять зданий, располагающихся в Дербенте и Махачкале, а также ряд квартир в Москве. Рыночная стоимость объектов недвижимости, по данным прокуратуры, на момент их приобретения составляла 524 млн рублей, автомобилей — 15 млн рублей.

Исмаилов был задержан 7 ноября 2023 года, в тот же день в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту получения и дачи взятки в особо крупном размере. На следующий день корреспондент «Известий», вещавший из зала Басманного суда Москвы, сообщил об аресте фигуранта.

