Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 2 января 2024 года замминистра МВД Дагестана Руфата Исмаилова, сообщил 8 ноября корреспондент «Известий» из зала суда.

По данным следователей, Исмаилов, оставшись на свободе, мог повлиять на ход предварительного следствия, а также мог скрыться в Азербайджане, где у него есть недвижимость. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта.

Сторона защиты просила избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или залог в сумме не менее 5 млн рублей.

Фигуранту уже предъявлено обвинение в получении двух взяток и превышении должностных полномочий. По данным следствия, Исмаилов получил взятку в размере 1 млн рублей за содействие в распределении материнского капитала на сумму 30 млн рублей. Он так же получил взятку в размере 300 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела.

При обыске в доме Исмаилова было найдено более 500 тыс. рублей в разной валюте, дорогостоящие ювелирные изделия и подарочные сертификаты более чем на 450 тыс. рублей.

По уголовному делу также проходит второй фигурант — заместитель начальника следственного управления полковник юстиции Далгат Абдулгапуров.

Уголовное дело было возбуждено во вторник, 7 ноября. О задержании замглавы МВД республики Исмаилова стало известно ранее в тот же день. По месту его жительства и работы провели обыски. Изначально причина следственных действий не называлась.