В Дагестане задержан замминистра внутренних дел республики

В Дагестане задержан заместитель главы министерства внутренних дел республики Руфат Исмаилов. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в силовых структурах региона.

Отмечается, что по месту жительства и работы Исмаилова идут обыски.

«Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе», — сказали ТАСС в в силовых структурах.

Причина задержания в настоящий момент неизвестна.

Ранее, 29 октября, в Дагестане произошли беспорядки у аэропорта Махачкалы. Их участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта. По данным регионального минздрава, в результате происшествия пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего.

После беспорядков сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 человек.