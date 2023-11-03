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Опасные связи: след владельца ТГ-канала «Утро Дагестан» привел в Одессу

Мужчина уже шесть лет живет в Турции и активно сотрудничает с ЦИПсО
Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Trutschel
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Спустя пять дней после беспорядков в аэропорту Махачкалы удалось выяснить, кто владелец призывавшего к протестам Telegram-канала и насколько он связан с украинскими диверсантами. Подробности — в материале «Известий».

Что известно про Telegram-канал «Утро Дагестан»

Telegram-канал «Утро Дагестан», подтолкнувший людей к беспорядкам в аэропорту Махачкалы и антисемитским погромам, принадлежит уроженцу города Абакару Абакарову. Как пояснил источник «Известий», мужчина с 2014 года не живет в России, он несколько лет пробыл в Одессе, а затем переехал в Стамбул. Имеет прочные связи как с исламскими радикалами, так и с украинскими националистами, в частности — с батальоном «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Как пояснил источник «Известий», Абакаров с самого начала вел канал и определял его редполитику, выведя ресурс из-под контроля Ильи Пономарева (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов) в 2022 году. При этом Пономарев в своем Telegram-канале утверждал, что якобы оказывал финансовую поддержку каналу.

Напомним, Telegram-канал «Утро Дагестан» 30 октября был заблокирован владельцем мессенджера Павлом Дуровым «за призывы к насилию и нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира». На скриншоте, который Дуров приложил к своему посту, было сообщение канала с призывами к беспорядкам и насилию.

Акция протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

Акция протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

По данным источника «Известий», канал работал на украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) и являлся частью сетки из 17 аналогичных ресурсов, в которых состояло от 500 до 20 тыс. подписчиков. О блокировке других каналов сетки не сообщается.

«Утро Дагестана» — проект, аналогичный «Утру февраля». Изначально планировалось создать такие площадки по всей России, однако реализовать задумку удалось только в Дагестане. По словам собеседника «Известий», к Telegram-каналу привлечены участники бывшего ваххабитского бандподполья, которое было разгромлено в 2018 году, — те, кому удалось тогда «залечь на дно», сегодня работают на украинский ЦИПсО.

Первые обыски и задержания пособников и модераторов Telegram-канала «Утро Дагестан» прошли в республике в конце августа 2023 года. Как рассказал источник «Известий», мероприятия проводились по 13 адресам, были изъяты компьютеры и средства связи, а также возбуждено три уголовных дела — по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» и «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации».

Уже тогда удалось подтвердить связь администраторов с украинскими спецслужбами и выяснить, что часть из них привлекалась к ответственности за экстремизм.

Обыски по местам жительства пособников и модераторов Telegram-канала «Утро Дагестана», август 2023 года

Обыски по местам жительства пособников и модераторов Telegram-канала «Утро Дагестана», август 2023 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Телеграмм-канал «Утро Дагестан» — кто владелец

Владелец ТГ-канала «Утро Дагестан» — 47-летний Абакар Абакаров, сообщил источник «Известий». Мужчина родился в Махачкале и до 2014 года жил в России, занимаясь бизнесом и политикой.

В 2013 году он организовал несколько митингов (в том числе в поддержку ислама) и выдвигал свою кандидатуру на муниципальных выборах главы Ахвахского района Дагестана. В 2016-м году Абакаров переехал в Одессу, где совместно с членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) создал «Исламскую школу».

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Согласно открытым источникам, «Хизб ут-Тахрир» наладила прочные связи с украинским батальоном «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) через посредника в лице принадлежащей Абакарову International School Hadjibey (Хаджибей — название Одессы до и во времена Османской империи).

Помимо обучения детей эта школа занималась также спецподготовкой некоторых участников «Азова», которые затем якобы отправлялись спецслужбами США на задания в разные страны мира. Установлено, что помимо американских спецслужб Абакаров сотрудничал со спецслужбами Великобритании и Швеции, уточнил источник «Известий».

Абакар Абакаров

Абакар Абакаров

Фото: соцсети

В 2016 году мужчина переехал в Стамбул и сегодня, по предварительным данным, живет в столичном районе Башакшехир. Абакаров женат, воспитывает троих детей.

В качестве связанных с Абакаровым проходят еще трое админов радикальных исламских TГ-каналов, среди них Тимур Талканов (ведет канал «Абдуллах Шамиль. Оценка настоящего сквозь призму прошлого», замечен в связях с турецкими спецслужбами), Зияутдин Увайсов (ведет одноименные каналы во всех популярных соцсетях) и журналист Юсуп Идрисов, автор изданий «Кавказский узел» (признано иноагентом) и «Кавказ.Реалии» (признано иноагентом). Все трое — также уроженцы Махачкалы, близкие Абакарову по возрасту и религиозным воззрениям.

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По данным «РИА Новости», беспорядки в аэропорту Махачкалы и сожжение Корана в Волгограде в мае 2023 года могли координироваться одним и тем же Telegram-каналом. Инцидент с сожжением Корана произошел 4 мая. Обвиняемый, Никита Журавель, сжег Священное Писание возле Соборной мечети по указанию украинских спецслужб. Происходящее он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал на интернет-портале, подконтрольном центру информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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