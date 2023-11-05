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После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержано более 200 человек

МВД: после беспорядков в аэропорту Махачкалы было задержано более 200 человек
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Фото: скриншот
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Сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 человек после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом 5 ноября сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по СКФО.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», — говорится в сообщении.

Так, за неповиновение требованиям правоохранителей привлечено 82 человека, еще 17 — за нарушение порядка проведения митинга, а 107 — за мелкое хулиганство.

В административном порядке было задержано 70 человек, 38 из которых получили административный арест в 10 суток. По ст. 91 УК РФ было привлечено 11 правонарушителей, добавили в ведомстве.

Также полицией было установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались участники беспорядков.

«Все, без исключения, участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

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Беспорядки у аэропорта Махачкалы произошли вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По данным регионального минздрава, в результате происшествия пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего.

30 октября президент России Владимир Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Также российский лидер заявил о предпринимаемых извне попытках дестабилизации и раскола российского общества.

3 ноября стало известно, что СК оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей. Кроме того, следователями были допрошены десятки лиц, которые присутствовали на территории аэропорта в Махачкале во время беспорядков.

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