В отношении замглавы МВД Дагестана возбуждено уголовное дело о взятке

В отношении заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело по факту получения и дачи взятки в особо крупном размере. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Уголовное дело о даче и получении взятки в особо крупном размере возбуждено Следственный комитетом (СК) России по материалам органов безопасности и подразделения собственной безопасности МВД по Республике Дагестан, отметили в спецслужбе.

Фигурантами стали начальник следственного управления МВД Дагестана полковник юстиции Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления ведомства, полковник юстиции Далгат Абдулгапаров.

«Исмаилов Р.И. и Абдулгапаров Д.К. задержаны в рамках расследования уголовного дела», — добавила пресс-служба регионального УФСБ.

О том, что в Дагестане задержан замглавы МВД республик Исмаилов, стало известно ранее в этот день. По месту его жительства и работы провели обыски. Изначально причина следственных действий не называлась.