Президент поручил Минэнерго в кратчайший срок восстановить системы электроснабжения

Президент России Владимир Путин 27 февраля поручил Минэнерго в кратчайшие сроки завершить работы по восстановлению систем тепло- и электроснабжения в российских регионах.

«Минэнерго России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в кратчайшие сроки завершить мероприятия по восстановлению работы систем тепло- и электроснабжения в субъектах Российской Федерации», — проводится текст документа на сайте Кремля.

Отмечается, что реализация инициативы должна быть предоставлена до 1 марта 2026 года.

В январе российский лидер также призывал обсуждать прохождение зимнего периода в приграничье и других регионах. Он также указал обратить внимание на то, как в этот период работает энергетическая инфраструктура, подача электричества, тепла, воды в дома граждан, на предприятия и в организации социальной сферы.

