Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима
Ученые сообщили о возвращении Солнца к состоянию депрессии

Две активные группы пятен на Солнце утратили активность, звезда возвращается в состояние длительной депрессии. Об этом 27 февраля сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух активных групп», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

По оценкам ученых, одна из групп пятен, в которой произошло шесть вспышек высшего уровня, будет поглощена в течение 5–10 дней. Другой активный центр после серии почти из 20 вспышек вскоре «также полностью выдохся».

При этом геомагнитная активность теперь определяется слабо возмущенным солнечным ветром, поэтому геомагнитный индекс повышен незначительно и магнитное поле Земли остается спокойным.

«В ближайшие десятилетия мощность солнечных циклов увеличится»
Астроном Сергей Язев — о космической погоде и внеземных опасностях в новом году

Ученые РАН 25 февраля сообщили, что на Солнце произошла самая сильная вспышка с момента аномального выброса энергии в начале февраля. Отмечается, что за сутки произошло более 10 вспышек, тогда как днем ранее была только одна, а в понедельник, 23 февраля, — ноль.

