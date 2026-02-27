Ученые сообщили о возвращении Солнца к состоянию депрессии

Две активные группы пятен на Солнце утратили активность, звезда возвращается в состояние длительной депрессии. Об этом 27 февраля сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Солнце постепенно возвращается в исходное состояние депрессии, из которого его не смогло вывести даже появление сразу двух активных групп», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

По оценкам ученых, одна из групп пятен, в которой произошло шесть вспышек высшего уровня, будет поглощена в течение 5–10 дней. Другой активный центр после серии почти из 20 вспышек вскоре «также полностью выдохся».

При этом геомагнитная активность теперь определяется слабо возмущенным солнечным ветром, поэтому геомагнитный индекс повышен незначительно и магнитное поле Земли остается спокойным.

Ученые РАН 25 февраля сообщили, что на Солнце произошла самая сильная вспышка с момента аномального выброса энергии в начале февраля. Отмечается, что за сутки произошло более 10 вспышек, тогда как днем ранее была только одна, а в понедельник, 23 февраля, — ноль.

