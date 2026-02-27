Командование президентской бригады ВСУ признает погибших пропавшими без вести

Командование 1-й президентской бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) признает погибших боевиков как без вести пропавших. Об этом 27 февраля сообщило ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

«Большую часть своих погибших на линии фронта солдат командование 1-й президентской [бригады] противника подает без вести пропавшими», — заявил собеседник агенства.

Указывается, что из-за сокрытия потерь украинское командование не может эвакуировать тела из зоны боевых действий.

В российских силовых структурах сообщили 25 февраля, что украинские боевики 1-й президентской бригады оперативного назначения ВСУ требуют вывести их с линии фронта в Запорожской области из-за больших потерь. По их данным, подразделение несет значительные потери в результате ударов фугасными авиационными бомбами.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ