Ученый назвал негативное влияние ретроградного Меркурия мифом из Средневековья

Железнов: негативное влияние ретроградного Меркурия — миф из Средневековья
Фото: TASS/AP/Elaine Thompson
Движение Меркурия в обратную сторону является исключительно оптическим обманом, который вызван разной скоростью движения планет по орбитам, и не оказывает негативного влияния на жизнь людей. Об этом 27 февраля сообщил научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

Как пояснил специалист, все планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, однако периоды обращения у них разные. Если Земля совершает полный оборот примерно за 365 суток, то год на Меркурии длится всего около 88 дней. Из-за такой разницы в скорости Меркурий в течение земного года несколько раз обгоняет нашу планету.

«Если мы будем смотреть с Земли на орбиты движения планет, то в определенных ситуациях, когда одна планета обгоняет другую, в проекции на небесную сферу может возникнуть иллюзия, что планета начинает двигаться в обратную сторону — это называется ретроградное, попятное движение», — приводит слова Железнова ТАСС.

Ученый подчеркнул, что подобный эффект у Меркурия может возникать три-четыре раза в год, но иллюзия всегда кратковременна, после чего планеты для земного наблюдателя снова начинают двигаться в одну сторону. По словам Жезлезнова, приписываемые этому явлению негативные последствия являются лишь астрологическим мифом, уходящим корнями в Средневековье.

«Астрология наука древняя, между прочим, астрология и астрономия были единой наукой когда-то. Известный ученый XVI–XVII века Иоганн Кеплер зарабатывал себе на жизнь составлением гороскопов. Много терминов, которые используются в астрономии, пришли из астрологии, а потом наука и лженаука разделились», — отметил он.

Точный гороскоп на март 2026 года для всех знаков зодиака

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 25 февраля сообщили, что на Солнце произошла самая сильная вспышка с момента аномального выброса энергии в начале февраля. Отмечалось, что за сутки произошло более 10 вспышек, тогда как днем ранее была только одна, а в понедельник, 23 февраля, — ноль.

