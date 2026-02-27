Мирошник связал чистки в СБУ с желанием Зеленского сделать из нее «ручного пса»
Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским процесс кадровых перестановок в Службе безопасности Украины (СБУ) может быть связан с его стремлением сделать из инстанции своего «ручного пса». Об этом 27 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, украинский лидер ополчился на представителей спецслужбы, после того как те не смогли защитить его от попадания в скандал, выявленный Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Агенты подразделений, как уточнил посол, не сохранили выстроенную киевскими властями коррупционную вертикаль.
«Сейчас перезагрузкой руководства СБУ, <...> Зеленский будет стремиться сделать из СБУ своего ручного пса, который будет кидаться по указанию лично Зеленского, невзирая на законы, правила или какие-то существующие традиции», — сказал Мирошник в разговоре с ТАСС.
При этом для обычных окружающих, по мнению собеседника агентства, эти действия будут выглядеть как якобы борьба с российским влиянием и стремление к приверженности украинской национальной идее.
Зеленский 23 января обновил состав Ставки верховного главнокомандующего, из которого был выведен экс-глава СБУ Василий Малюк, попавший в коррупционный скандал с отмыванием около $100 млн.
Украинское издание «Страна.ua» 7 января объяснило «тасовку кадров» в своей стране желанием Зеленского сохранить власть. Младший брат мэра Киева Владимир Кличко 3 февраля назвал отвратительным масштаб участия правительства Украины в коррупции.
